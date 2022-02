Der Staatspreis Unternehmensqualität 2022 läuft an

Call for Entries. Die Einreichfrist für den Staatspreis Unternehmensqualität 2022 läuft bis 15. März. Im Vorjahr ging die Voest-Alpine Stahlstiftung als Siegerin hervor.

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) lade die Quality Austria alle österreichischen Betriebe zur Teilnahme am Staatspreis Unternehmensqualität 2022 ein: Bis 15.3.2022 können sich Unternehmen auf www.staatspreis.com bewerben.

Die Regeln für heuer

2022 lautet das Motto des Bewerbs „Mit Excellence nachhaltig Sinn stiften und begeistern“. Man lege den Fokus somit „auf die Frage, was exzellente Organisationen tun können, um Menschen vom Nutzen nachhaltig ausgerichteten Arbeitens zu überzeugen“, so Franz Peter Walder, Member of the Board der Quality Austria.

Der Staatspreis Unternehmensqualität wird in fünf Kategorien vergeben: Großunternehmen, Mittlere Unternehmen, Kleine Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Organisationen, die vorwiegend im öffentlichen Eigentum stehen. Die Bewertung der Unternehmensqualität (oder auch der „Exzellenz“ bzw. „Business Excellence“) erfolgt auf Basis des EFQM Excellence Modells.

Die Assessoren kommen in den Betrieb

Nach der Registrierung werde mit den Teilnehmern ein Termin für einen Vor-Ort-Besuch (Assessment) vereinbart. Termine sind bis 30. April 2022 möglich. Je nach Organisationsgröße und Komplexität benötigen die Assessoren (Begutachter) zwischen einem und drei Tagen, um in Strategiegesprächen sowie Einzel- bzw. Gruppeninterviews ein möglichst breites Bild von der jeweiligen Organisation zu bekommen, heißt es dazu. Eine Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien bestimme unter allen Einreichungen bis zu drei Finalisten pro Kategorie.

Aus den Kategorie-Siegern wird schließlich der Gewinner des Staatspreis Unternehmensqualität gewählt. Zusätzlich vergibt die Jury für besonders herausragende Leistungen Sonderpreise. Die Preisverleihung findet am 22. Juni 2022 im Palais Wertheim in Wien durch das BMDW in Kooperation mit der Quality Austria statt. Auf dem Foto sind die Gewinner und Kategorie-Sieger des Staatspreises 2021 zu sehen.