Start des neuen WU Tax Law Technology Centers

Forschung. An der WU Wien ist das „Tax Law Technology Center“ gestartet. Das neue Forschungszentrum befasst sich mit steuerbezogenen Technologien.

Das neue Forschungszentrum WU Tax Law Technology Center ist am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht angesiedelt und analysiert Anwendungen im Bereich Tax Tech.

„Tax Law Technology ist heute eines der relevantesten und anspruchsvollsten Themen im globalen Steuer- und Handelsumfeld. Durch die zunehmende Transformation von Finanzprozessen sowie die wachsende Beteiligung von Steuerbehörden, multinationalen Unternehmen und Steuerberatern an der globalen Wirtschaft ist die Bedeutung der Steuerrechtstechnologie auf eine neue Ebene der Ausführung gestiegen“, so Prof. Robert Risse, Leiter des WU Tax Law Technology Centers und Partner of Counsel bei der Steuerberatungskanzlei WTS.

„Wir stellen wissenschaftliche Fragen zur Automatisierung von Rechtstexten, integrieren Entwicklungen im Bereich der Steuerrechtstechnologie und untersuchen beispielsweise, welche Dokumentationspflichten automatisiert und damit deutlich vereinfacht werden könnten“, so Risse. Aktuell besteht laut Risse ein zunehmender Bedarf an akademischen Beiträgen, um die Verbindung zwischen „realisierbaren pragmatischen Lösungen, theoretischen Grundsätzen und dem richtigen Ausführungsniveau von steuerbezogenen Technologien zu erleichtern“. Um diese digitalen Trends aufzugreifen und wissenschaftlich weiterzuentwickeln, sei das neue Forschungszentrum gegründet worden, so der Leiter des Zentrums.

Unterstützung von WTS

Unterstützt wird das neue WU Tax Law Technology Center von der Steuerberatungsgesellschaft WTS. „Ich finde das ein hervorragendes und zukunftsweisendes Projekt. Das Forschungszentrum bietet dem künftigen Steuerberatungs-Nachwuchs ein wichtiges Zusatzangebot an Aus- und Fortbildungen. So können Steuer-, Zoll- und Steuertechnologieberater sich schon frühzeitig im neuen Feld der Tax Technology spezialisieren“, so Fritz Esterer, Vorstandsvorsitzender von WTS.