Euronext im Pakt mit pressetext für Adhoc und Compliance

Compliance-Tools. Nachrichtenagentur pressetext und Euronext Corporate Services (ECS) versenden für Unternehmen künftig gemeinsam Pflichtmitteilungen und bieten Compliance-Dienste.

Konkret haben die beiden laut den Angaben eine Partnerschaft zum gemeinsamen Vertrieb ihrer Dienstleistungen im DACH-Raum geschlossen. In dieser Partnerschaft ist pressetext laut den Angaben Spezialist für Presseversand, Pflichtpublizität sowie Finanzberichterstattung, und Euronext Corporate Services bietet in den Bereichen Compliance, Kommunikation, Investor Relations (IR) und Governance Solutions für Kapitalmarkt-Emittenten an.

Euronext Corporate Services ist eine Tochter der Euronext-Gruppe mit Börsen in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen und Portugal. Zum Jahresende 2021 waren an diesen Börsen knapp 2.000 Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt rund 6,9 Billionen Euro gelistet. Zu den über 4.000 Kunden von Euronext Corporate Services zählen auch rund 1.000 börsennotierte Unternehmen.

Der neue Partner von pressetext unterstütze Kunden unter anderem mit einer Plattform, über die ein sicherer und anonymer Hinweisgeber-Meldeprozess sichergestellt wird (IntegrityLog). Für die zielgerichtete Kommunikation mit dem Finanzmarkt biete das Unternehmen Webcasting an (Company Webcast) sowie eine CRM-Plattform zum Management der IR-Kontakte und zum Tool-gestützten Investor Targeting (IR.Manager).

Darüber hinaus berate Euronext Corporate Services Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer ESG-Strategie. Weitere Dienstleistungen umfassen die dynamische und strategische Analyse der Anlegerstruktur, individuell zugeschnittene IR-Beratung sowie ein Tool für papierloses Sitzungsmanagement (iBabs).

Die Statements

„pressetext und Euronext Corporate Services bündeln in der neu geschaffenen Allianz ihre Kräfte. So hat pressetext für seine Kunden jetzt auch erstklassige Produkte und Lösungen rund um Compliance und Investor Relations zu fairen Preisen im Angebot. Dazu gehören beispielsweise ein Hinweisgebersystem und die Beratung zur ESG-Positionierung der Emittenten. Umgekehrt profitieren alle ECS-Kunden im DACH-Raum vom bewährten IR-Portfolio von pressetext, dem klaren Marktführer in Österreich im Bereich Pflichtpublizität“, so pressetext-Geschäftsführer Franz Temmel.

„Wir bieten kapitalmarktorientierten Unternehmen über alle Phasen ihrer Entwicklung hinweg Lösungen und eine maßgeschneiderte Beratung. Mit pressetext als Partner können wir unseren Kunden im DACH-Raum nun auch so wichtige Produkte wie Pflichtpublizität und Finanzberichterstattung mit anbieten“, so Wolfgang Güssgen, Sales Manager DACH bei Euronext Corporate Services.