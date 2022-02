Drees & Sommer greift zur Werkbank: Die Kanzleien

Wien. Planungsunternehmen „Die Werkbank IT“ ist seit kurzem Teil von Immo-Unternehmen Drees & Sommer SE. Die Kanzleien PHH Rechtsanwälte, Schönherr u.a. waren behilflich.

Konkret hat ein PHH-Team unter der Leitung von Partner Rainer Kaspar Drees & Sommer beim Kauf der Unternehmensanteile an „Die Werkbank IT GmbH“ beraten.

Die Unternehmen

„Die Werkbank IT“ mit Sitz in Wien biete gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Next IT Services in Sofia Lösungen zur Digitalisierung von Prozessen beim Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden, wie etwa BIM & More, mit dem Planer Zugriff auf tagesaktuelle Produktinformationen haben. Mit Drees & Sommer verbinde Die Werkbank eine langjährige, enge Zusammenarbeit sowie mit der Konfigurator-Plattform v.create auch ein gemeinsames Produkt. Mit diesem Tool können Büroflächen konfiguriert und virtuell begangen werden.

Die Werkbank IT GmbH werde künftig unter der Führung des langjährigen Geschäftsführers Matthias Uhl und von Patrick Theis das Produktportfolio wie bisher weiterentwickeln und eigenständig am Markt platzieren. Das Tochterunternehmen „Next IT Services“ in Sofia werde weiterhin eine wichtige Rolle bei allen IT-Entwicklungen einnehmen und die digitale Kompetenz von Drees & Sommer durch Entwicklungsexpertise in den Bereichen CAD, BIM, VR und AR ergänzen.

Die Beratungsteams

Bei PHH Rechtsanwälte haben Rainer Kaspar (Partner) und Philip Rosenauer (Counsel) den Käufer Drees & Sommer beraten.

Matthias Uhl als Verkäufer wurde von Hannibal Özdemir von Greenfort und Thomas Kulnigg von Schönherr Rechtsanwälte vertreten.

Die Statements