Tax & Law in Austria: Neuer Guide für Expats

Wien. „Lengthy and dry“ wie viele Texte in Rechts- und Steuerhandbüchern will ein neuer Guide genau nicht sein: Zielgruppe von „Vienna Survival Guide for Tax and Law“ sind schließlich vielbeschäftigte Expatriates.

Konkret soll der englischsprachige Ratgeber dabei helfen, mit wichtigen Alltagsituationen wie dem Kauf eines Hauses, einer Erbschaft oder auch der Gründung eines Unternehmens zurecht zu kommen. Auch Familienrechtsthemen, Scheidungen und natürlich die Steuererklärung werden gecovert, heißt es beim Linde Verlag: „Everything you need to know from wealth management to family and immigration law“ (Untertitel).

Die Autoren

MMag. Dr. Niklas Schmidt ist Partner und Leiter des Steuerrechtsteams bei der österreichischen Anwaltskanzlei Wolf Theiss in Wien. Sein Mitautor Stefan Pacher ist Associate und Mitglied des Steuerteams von Wolf Theiss.