Stefan Gruber wird Junior Partner bei KWR

Wien. Seit Februar 2022 ist Stefan Gruber (32) Anwalt und Junior Partner im Dispute Resolution Team von KWR um Managing Partner Thomas Frad.

Gruber ist bereits seit 2017 für KWR tätig und vertritt seitdem Mandanten vor Zivilgerichten. Dabei habe er sich vorwiegend auf die Bereiche Allgemeines Zivilrecht, Schadenersatz-​ und Gewährleistungsrecht sowie Bau- und Immobilienrecht spezialisiert.

Die Laufbahn

Stefan Gruber, LL.M. ist seit 2017 als Rechtsanwaltsanwärter bei KWR tätig. Er studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien und an der DePaul University in Chicago. 2016 schloss er sein Masterstudium Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Gruber war außerdem u.a. wissenschaftlicher Mitarbeiter der Strabag AG in der Abteilung Vertragsmanagement. 2020 absolvierte er die Rechtsanwaltsprüfung mit sehr gutem Erfolg.

Das Statement

„Es ist für mich eine große Freude, dass Stefan Gruber nun als Rechtsanwalt in meinem Team tätig ist. Sein Werdegang zeigt, wie wichtig es uns ist, unseren Juristinnen und Juristen weitreichende Möglichkeiten in unserer Kanzlei zu bieten und sie auf ihrem Karriereweg von Beginn an zu begleiten. Es ist unsere oberste Priorität, unsere hohe Beratungsqualität beizubehalten und unsere Praxisfelder weiterzuentwickeln und zu stärken, um so den Erfolgsweg von KWR weiter fortzuschreiben“, so KWR Managing Partner Thomas Frad.