Neuer Standard von RICS misst Wohlbefinden im Büro

Immos & Nachhaltigkeit. Der internationale Gebäudebetriebsstandard IBOS soll die Gebäudeperformance in Sachen Nutzererfahrung messbar machen, so Immoprofi-Verband RICS.

Konkret soll das neue Rahmenwerk der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) die Gebäudenutzung verbessern, flexibleres Arbeiten unterstützen und den Menschen in den Mittelpunkt der Entscheidungen stellen, heißt es in einer Aussendung der Organisation.

Die RICS will damit ein interaktives, einfach zu verwendendes Rahmenwerk zur Verfügung stellen, das von einem Bewertungstool unterstützt wird, um die Gebäudeperformance zu messen und zu bewerten, indem einheitliche Daten erhoben werden, die den neuesten Anforderungen von Nutzern, Investoren, Beratern und Endverbrauchern entsprechen, heißt es weiter. In den nächsten Monaten soll es auch ein kostenloses Tool zur Selbstbewertung für interessierte Unternehmen und Organisationen geben.

Corona brachte neue Sicht auf das Office

Da die Pandemie die Sicht auf Gewerbeimmobilien verändert hat, und Mitarbeitende wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren möchten, unterstütze IBOS Unternehmen genau dabei, indem es den Endnutzern die Gewissheit gebe, dass das Gebäude, in dem sie sich befinden, ihr Wohlbefinden fördert. Zudem bewerte es den Erfolg bei der Verringerung des CO2-Fußabdrucks. Der Standard werde von Organisationen des privaten und öffentlichen Sektors sowie von Dienstleistern und bestehenden Zertifizierungen wie WELL und Wired unterstützt.

Der Bedarf

Viele Unternehmen überwachen bereits die Performance ihrer Immobilien, einschließlich des Nachhaltigkeitsgrads eines Gebäudes. Laut der Umfrage des RICS Global Commercial Property Monitor sind jedoch nur 67% der Befragten der Meinung, dass es derzeit entsprechende Methoden gibt, um die Umweltauswirkungen von Gebäuden zu messen, und dass diejenigen, die bereits vorhanden sind, weiterentwickelt werden müssen.

Auch wenn es zahlreiche Untersuchungen darüber gibt, wie Menschen und Gebäude interagieren, zeigen die Daten derselben Umfrage, dass 94% der Befragten eine steigende Nachfrage nach flexibleren Arbeitsplätzen sehen, so RICS. Da sich die Nutzung von Immobilien ändert und die Bedeutung einer gesunden Work-Life-Balance zunehme, gebe es eine zunehmende Lücke bei der Messung, wie sich ein Gebäude auf das Wohlbefinden der Menschen auswirkt, und wie Arbeitsplätze wieder attraktiv gestaltet werden können.

Der Standard und das Statement

Konkret berücksichtige IBOS eine Reihe von Kriterien, darunter das Wohlbefinden der Menschen, die sozialen Auswirkungen des Gebäudes, die Flexibilität des Gebäudes, die Lebenszykluskosten sowie Temperatur, Luftqualität und Gesundheit sowie Sicherheit. Diese Bereiche werden unter den Kategorien „konform“, „funktional“, „wirtschaftlich“, „nachhaltig“ und „leistungsstark“ definiert.

Paul Bagust, Leiter der Abteilung Grundstücks- und Immobilienstandards bei der RICS: „Die Art und Weise, wie Gebäude genutzt werden, ändert sich. Umweltbelange sind in den Vordergrund gerückt, die Einstellung zu Gesundheit und Wohlbefinden entwickelt sich rasant, und die Erwartungen an den Arbeitsplatz sind viel anspruchsvoller geworden. Wir müssen bei der Gestaltung, wie wir Immobilien nutzen, einen breiteren Ansatz für die Entscheidungsfindung wählen. IBOS bietet dafür eine Grundlage, indem es Einheitlichkeit bei den Kostenelementen für Arbeitsplatz, Menschen und Technologie schafft, um den Wert für alle Beteiligten zu optimieren.“