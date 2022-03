Radio Technikum: Violeta Kaličanin wird Geschäftsführerin

Hochschul-Radio. Violeta Kaličanin, Leiterin der Finanzabteilung der FH Technikum Wien, wird neben Gernot Fischer Geschäftsführerin der RTG Radio Technikum GmbH.

Seit Anfang Februar ist Kaličanin zweite Geschäftsführerin von Radio Technikum: Sie leitet seit einem Jahr die Abteilung Finance & Procurement der FH Technikum Wien und bringe künftig neben Gernot Fischer ihre Expertise auch in der Geschäftsführung des Fachhochschul-Radios mit ein.

Kaličanin verfüge über mehrjährige Erfahrung in leitenden Positionen im kaufmännischen Bereich in unterschiedlichen Branchen. Zudem war sie in der Beratung zu Themen der Transformation und Digitalisierung tätig.

Das Unternehmen

Radio Technikum startete 2015 als Pionier des neuen Hörfunkstandards DAB+ mit einem Vollprogramm und betreibe seit 2018 das erste digitale Sendernetz in Österreich (CityMUX). Mittlerweile werden die Programme #Technikum ONE österreichweit und #Technikum CITY im Großraum Wien digital-terrestrisch ausgestrahlt.