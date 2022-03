„Sub auspiciis“ für zwei Absolventen der Uni Wien

Hochschulen. Die Uni Wien hat im Rahmen einer sub auspiciis-Promotion Ehrenringe der Republik an die Absolventen Maria-Lucia Goiană und Peter Enz-Harlass überreicht.

Die Uni Wien hat an ihre zwei Absolventen Maria-Lucia Goiană und Peter Enz-Harlass im Rahmen einer sub auspiciis-Promotion Ehrenringe der Republik Österreich überreicht. Es ist die höchste Auszeichnung, die es in Österreich für ein Studium gibt.

Voraussetzungen für eine „Promotio sub auspiciis praesidentis rei publicae“ sind ein sehr guter Erfolg in allen Oberstufenklassen, eine Reifeprüfung mit Auszeichnung sowie ein Studienabschluss, in dem alle Teile der Diplom- bzw. Bachelor- und Masterprüfungen sowie das Rigorosum mit „Sehr gut“ beurteilt werden. Weiters sind auch Bestbeurteilungen bei der Diplom- bzw. Masterarbeit und Dissertation erforderlich.

Die Promovend*innen sub auspiciis