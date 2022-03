Synthesis Capital investiert in Arkeon mit Wolf Theiss

Wien. Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss berät die britische Synthesis Capital bei ihrer Investition in das Wiener Start-up Arkeon Biotechnologies.

Arkeon Biotechnologies ist auf die Umwandlung von CO2 in Lebensmittelzutaten spezialisiert. Ein Team von Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat unter der Leitung von M&A-Partnerin Sarah Wared Synthesis Capital in Bezug auf alle rechtlichen Aspekte der Transaktion aus Sicht des österreichischen Rechts beraten – so u.a. bei der Due-Diligence-Prüfung, dem Aufsetzen des Investitionsvertrages sowie in steuerrechtlichen Belangen.

Die Unternehmen

Synthesis Capital ist eine Venture Capital Gesellschaft mit Sitz in London, welche in transformative Innovationen im Bereich der Lebensmitteltechnologie mit Fokus auf den alternativen Proteinmarkt investiert. Seit 2014 tätige Synthesis Capital regelmäßig Investitionen im Lebensmitteltechnologiesektor.

Das in Wien ansässige Startup Arkeon Biotechnologies gilt als ein Wegbereiter im Bereich der regenerativen und nachhaltigen Produktion von Lebensmitteln: Im Rahmen eines einstufigen Gasfermentationsprozesses wandelt das Biotechnologie-Unternehmen anorganisches CO2 in organische Proteine für die menschliche Ernährung um. Mithilfe von einzelligen Mikroorganismen (Archaeen) wird abgeschiedenes CO2 aus der Industrie in Aminosäuren, welche die Basis von Proteinen bilden, umgewandelt. Diese können dann in weiterer Folge in alternativen Proteinprodukten wie beispielsweise pflanzenbasierter Milch oder pflanzenbasiertem Fleisch verwendet werden, heißt es dazu.

Neben Sarah Wared (Partnerin, Corporate / M&A) bestand das Wolf Theiss Kernteam aus Gregor Grablowitz (Associate, Corporate / M&A) und Karin Spindler-Simader (Consultant, Tax).