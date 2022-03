Portoservice.at versendet nach OGH-Urteil wieder mehr

Wien. Logistik-Dienstleister portoservice.at erwartet nach einem Urteil des Höchstgerichts heuer wieder mehr Umsatz.

Der „Konsolidierer“ portoservice.at kann wegen der OGH-Entscheidung seit 21. Jänner 2022 erstmals wieder einer seiner Haupttätigkeiten nachgehen, heißt es in einer Aussendung – nämlich der Vorbereitung des Massenversands von persönlich adressierter Werbung (Info.Mail). Es ist das erste Mal seit über vier Jahren, so portoservice.at.

Das Urteil

In Folge der Entscheidung glich die Österreichische Post AG die Preisgestaltung für alle Großkunden an, heißt es weiter: Durch die professionelle Auflieferung bei der Post durch portoservice.at erzielen Großkunden bei den Portokosten eine Preisersparnis, so das Unternehmen. Man erwarte nun für 2022 mit dem Kundenstand Anfang März zumindest dasselbe Umsatzlevel wie 2017 (das letzte Jahr vor der Zwangspause).