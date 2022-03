Die steuerliche Behandlung von Spenden für die Ukraine

Steuerbegünstigt helfen. Spenden für die Ukraine sind steuerlich begünstigt. Was es hier zu beachten gilt, analysiert das Steuerberatungsunternehmen BDO.

In den vergangenen Wochen haben österreichische Unternehmen Geldspenden für Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt und Güterlieferungen direkt in die Ukraine oder an humanitäre Organisationen vor Ort veranlasst. Das Einkommensteuergesetz erlaubt es den Unternehmern, solche Hilfeleistungen in Geld- oder Sachwerten als Betriebsausgaben abzusetzen, wenn diese im Zusammenhang mit akuten Katastrophenfällen, zu denen auch kriegerische Ereignisse und Flüchtlingskatastrophen gehören, getätigt werden und für das Unternehmen werbewirksam sind.

Was zu beachten ist

Barbara Fahringer-Postl, Director beim Steuerberatungsunternehmen BDO, analysiert die steuerlichen Details: