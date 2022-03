Deka kauft Austro Tower mit Wolf Theiss und SCWP

Wien. Deka Immobilien erwirbt den 136m hohen Austro Tower, beraten von Kanzlei Wolf Theiss. Verkäufer Soravia hatte SCWP zur Seite.

Das Signing zwischen der Deka Immobilien Investment GmbH und Soravia fand bereits am 28. Mai 2020 statt, heißt es weiter. Unter der Federführung von Partnerin Birgit Kraml (Real Estate) hat Wolf Theiss Deka beim Ankauf des Büroturms im Rahmen eines Forward Purchase-Share Deals beraten.

Der Austro Tower wurde Anfang des Jahres 2022 fertiggestellt und an die Mieter AustroControl, Asfinag und Soravia übergeben. Das Closing und somit der endgültige Vertragsabschluss zur Änderung der Gesellschafterstruktur fand am 14. März 2022 statt. „Die Transaktion war auch aufgrund der sich seit 2020 geänderten Rahmenbedingungen und der vielen involvierten Akteure komplex“, so Birgit Kraml, Spezialistin im Immobilienrecht. Sie bezeichnet die Transaktion des Austro Towers als „sicherlich einen der größten Immobilienerwerbe der letzten Jahre in Österreich“.

Die Beratungsteams