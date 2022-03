FHWien startet MBA in Sustainable Finance Management

Weiterbildung. Die FHWien der WKW bietet einen neuen, berufsbegleitenden MBA in „Sustainable Finance Management“ an. Der Start ist im Herbst 2022.

Die FHWien der WKW bietet ein neues MBA-Programm in Sustainable Finance Management an. Die berufsbegleitende Ausbildung startet im Herbst 2022 und dauert drei Semester. Die Kosten für das MBA-Programm belaufen sich laut FHWien auf 6.967 Euro pro Semester.

Programmleiterin Heidrun Kopp über den neuen MBA: „Sustainable Finance umfasst mehr als nur nachhaltige Finanzierungen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte berücksichtigen. Großer Bedarf an Fachleuten, die in diesem Bereich kompetent sind, besteht besonders in Finanz- und Versicherungsunternehmen. Einschlägiges Know-how ist aber auch für Beratungsfirmen, NGOs, Aufsichtsbehörden und im öffentlichen Sektor notwendig.“

Auch als Kurzformate ohne MBA-Titel

Zur Auswahl stehen neben dem MBA-Programm auch drei weitere Formate mit unterschiedlicher Dauer:

Executive Program (3 Wochen/2.900 Euro)

Certified Program (1 Semester/6.900 Euro)

Academic ESG-Expert (2 Semester/6.250 pro Semester)

Das Executive Program startet laut FHWien im Mai 2022.