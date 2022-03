Apleona erwirbt SGS von Siemens: Die Kanzleien

M&A. Apleona hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Siemens Gebäudemanagement & -Services GmbH (SGS) unterzeichnet. Beraten haben Hengeler Mueller, Binder Grösswang und Prchal Anwaltsbüro.

Das deutsche Unternehmen Apleona, ein Portfoliounternehmen der französischen Beteiligungsgesellschaft PAI Partners, hat eine Vereinbarung zum Erwerb der österreichischen Siemens Gebäudemanagement & -Services GmbH (SGS) unterzeichnet. Das Tochterunternehmen von Siemens Österreich mit Hauptsitz in Wien hat seinen Schwerpunkt im technischen Gebäudemanagement.

Apleona ist ein in Europa tätiges Unternehmen für integriertes Facility Management mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen.

Die Beratungsteams

Apleona wurde von Binder Grösswang, Hengeler Mueller und Prchal Anwaltsbüro beraten.