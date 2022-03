Buch: Betriebswirtschaftslehre für alle in neuer Auflage

Management. Im Verlag Facultas ist das Buch „Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ von Michaela Schaffhauser-Linzatti in zweiter, überarbeiteter Auflage erschienen.

Der Verlag Facultas hat das Buch „Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ von Michaela Schaffhauser-Linzatti in zweiter, überarbeiteter Auflage herausgebracht. Ziel des 148 Seiten starken Manuals ist eine kompakte Zusammenstellung der wichtigsten Aspekte der Betriebswirtschaftslehre.

Es richtet sich an alle Interessierten, die in kurzer Zeit einen Überblick über BWL erhalten wollen und dient unter anderem den Studierenden der Uni Wien als begleitendes Textbuch zur Vorlesung „Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“.

Abbildungen werden über Link aktuell gehalten

Die Abbildungen und Aufzählungen des Buches werden in einem Foliensatz über einen Link zur Verfügung gestellt und können dadurch aktuell gehalten werden. Nach Literaturangaben sowie der inhaltlichen Darstellung der einzelnen Fachbereiche werden wesentliche Aspekte anhand eines fiktiven Beispiels diskutiert. Am Ende eines jeden Kapitels enthält das Manual jeweils ein kleines englisches Dictionary für die Übersetzung der Fachbegriffe.