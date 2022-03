Bluecode holt Anton Stadelmann als neuen CEO

Management. Der Payment-Anbieter Bluecode hat Anton Stadelmann zum neuen CEO ernannt. Er kommt von Twint und löst Christian Pirkner ab, der Executive Chairman des Verwaltungsrats bleibt.

Der Payment-Anbieter Bluecode holt Anton Stadelmann als neuen Chief Executive Officer an Bord. Er hat als Vize-Chef die Schweizer Payment-Lösung Twint mit aufgebaut und war zudem an der Gründung der European Mobile Payment Systems Association (EMPSA) beteiligt, die er als Chairman anführte.

Christian Pirkner bleibt Chef des Verwaltungsrats

Der bisherige CEO Christian Pirkner bleibt laut den Angaben Executive Chairman des Verwaltungsrats der Bluecode AG. Er ist zusätzlich auch Chairman der EMPSA.

Bluecode ist eine europäische Mobile Payment-Lösung, die bargeldloses Bezahlen per Smartphone ermöglicht. Zusätzlich werden Mehrwertservices in Apps in Kooperation mit Banken, Sparkassen und Händlern angeboten. Unternehmen wie Müller, Konsum, Billa, Bipa und Spar sind laut den Angaben Netzwerk-Partner von Bluecode.