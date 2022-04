Gregor Hofstätter-Pobst wird CFO von Wüstenrot

Finanzbranche. Ex-Bank Austria-Vorstand Gregor Hofstätter-Pobst wird neuer Vorstand und Chief Financial Officer der Wüstenrot Gruppe.

Der Aufsichtsrat der Bausparkasse Wüstenrot AG hat Gregor Hofstätter-Pobst jetzt zum Mitglied des Vorstandes und Chief Financial Officer der Wüstenrot Gruppe einstimmig bestellt, heißt es dazu.

Hofstätter-Pobst kommt aus dem Bankgeschäft: Er war zuletzt Mitglied des Vorstands bei der UniCredit Bank Austria, sein Nachfolger dort ist Philipp Gamauf. Bei Wüstenrot war Hofstätter-Pobst bereits seit einiger Zeit Mitglied des Aufsichtsrats.

Der Ausbau

Mit der Gründung der digitalen Wüstenrot Bank erweitere Wüstenrot sein Geschäftsfeld und werde zum einzigen Allfinanzdienstleister in Österreich mit Bausparkasse, Versicherung und digitaler Bank unter einem Dach, so der Finanzkonzern in einer Aussendung: Die Bausparkasse zähle bereits zu den größten Anbietern im Bereich Bausparfinanzierungen und erzielte 2021 ein historisches Ergebnis von 969 Millionen Euro Finanzierungsleistungen.

Die Statements