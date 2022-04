Studien-Infotag an der WU Wien am 7. April

Wien. Am 7. April 2022 öffnet die WU Wien ihre Türen für alle Studieninteressierten: Im Rahmen des WU Bachelor’s und Master’s Day werden die 3 Bachelor- und 16 Masterprogramme vorgestellt.

Die Wirtschaftsuniversität Wien präsentiert am 7. April 2022 ihre 3 Bachelor- und 16 Masterprogramme. Studieninteressierte haben an diesem Tag die Gelegenheit, sich am Campus der WU über die Studien und Jobprofile nach einem Abschluss zu informieren. Die Vorträge können auch online verfolgt werden.

Bachelorprogramme starten in der Früh

Die Veranstaltung startet um 08:00 Uhr mit dem WU Bachelor’s Day. Neben der Vorstellung der drei Bachelorstudien:

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (08:20-08:50 Uhr),

Business and Economics (08:55-09:25 Uhr) und

Wirtschaftsrecht (09:30-10:00 Uhr)

stehen Lehrende und Vertreter der WU von 08:00-12:00 Uhr außerdem für Fragen zur Verfügung. Ebenfalls am Programm stehen Vorträge rund um Aufnahmefahren & Studienzulassung sowie Mustervorlesungen zu Themen wie Law and Order oder Armutsbekämpfung.

Wer im Wintersemester 2022/23 ein Bachelorstudium beginnen möchte, kann sich dafür laut WU bis 19. Mai 2022 bewerben.

Masterprogramme am Nachmittag

Am WU Master’s Day werden von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr die 7 deutsch- und 9 englischsprachigen Masterprogramme der WU Wien vorgestellt. Den Beginn machen die deutschsprachigen Programme:

12:05-12:25 Uhr: Steuern und Rechnungslegung

12:30-12:50 Uhr: Management

12:55-13:15 Uhr: Sozioökonomie

13:20-13:40 Uhr: Wirtschaftsrecht

13:45-14:05 Uhr: Export- und Internationalisierungsmanagement

14:10-14:30 Uhr: Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

14:35-14:55 Uhr: Wirtschaftspädagogik

Für ein deutschsprachiges Masterprogramm können sich Studieninteressierte bis 31. Mai 2022 bewerben. Ab 15:00 Uhr erhalten Interessierte Tipps zu ihrer Bewerbung an der WU. Ab 15:50 Uhr stellt die Wiener Wirtschaftsuni dann die englischsprachigen Masterprogramme vor: