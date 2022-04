Nussbaumer wird Vice President People bei K-Businesscom

Informationstechnik. Mit 1. April 2022 hat Cornelia Nussbaumer die Personalleitung der K-Businesscom übernommen, der früheren Kapsch BusinessCom.

In ihrer neuen Funktion als VP People verantworte Nussbaumer das Personal-Management für rund 1500 Mitarbeiter*innen in der DACH-Region, Rumänien und Tschechien. Davor war sie People Director der Kapsch Converged Services, einem Tochterunternehmen der K-Businesscom. Sie hat weiters u.a. Erfahrung in HR-Rollen bei UPC/Liberty Global und Magenta vorzuweisen.

Das Unternehmen

K-Businesscom (vormals Kapsch BusinessCom) ist ein führender ICT-Lösungs- und Serviceprovider (Netzwerklösungen, Collaboration, Datacenter-Infrastruktur, Security und Managed Services). Im letzten Geschäftsjahr wurden rund 460 Mio. Euro Umsatz erzielt.