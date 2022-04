Rezolve kauft ANY Lifestyle Marketing GmbH mit Taylor Wessing

Frankfurt/London. Die mobile Payment- und Engagement-Plattform Rezolve hat alle Anteile der ANY Lifestyle Marketing GmbH erworben. Zwei Taylor Wessing-Büros waren behilflich.

Rezolve Limited ist auf E-Commerce spezialisiert. Beraten wurde Rezolve bei der aktuellen Transaktion von einem Team von Taylor Wessing rund um den Frankfurter M&A-Partner Stephan Doom und den Londoner M&A-Partner Robert Fenner. Die Gesellschafter der ANY Lifestyle Marketing GmbH / Radio Group haben im Zuge der Transaktion Anteile an Rezolve erworben, heißt es weiter.

Die Unternehmen

Rezolve hat die erste Cloud-E-Commerce-Plattform entwickelt, heißt es dazu: Mit dem neuen Service erweitere das in London ansässige Unternehmen sein Portfolio um die derzeit erste Plattform für sofortiges mobiles Engagement. Weiters hat Rezolve eine Vereinbarung mit Armada Acquisition Corp I (AACI.O) unterzeichnet, um über ein SPAC (Special Purpose Acquisition Company) im Wert von 2 Mrd. US-Dollar an die Börse zu gehen. Rezolve werde nach Abschluss der Transaktion an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „ZONE“ notieren.

ANY Lifestyle Marketing wiederum ist auf die Vermarktung von Radiowerbung, Anzeigen, Plakaten und audiovisueller Werbung spezialisiert und berate Radiosender in Deutschland sowie andere Programmanbieter bei der Vermarktung an Werbekunden. Die Vermarktungsaktivitäten werden über Radio, eine App und andere Vertriebswege gesteuert.

Das Beratungsteam

„Wir freuen uns sehr, Rezolve bei ihrem Wachstum in Deutschland und ihrer erweiterten Reichweite für ihre zukunftsweisende E-Commerce Plattform beraten zu haben“, so Doom zur Transaktion.