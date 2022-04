RTK Round Table Konferenzhotels unter neuer Leitung

Hoteliersverbände. Ursula Huber übernimmt die Geschäftsführung der RTK Round Table Konferenzhotels. Sie löst Martina Mösslinger in dieser Funktion ab.

Ursula Huber übernimmt die Geschäftsführung der RTK Round Table Konferenzhotels. Die 52jährige Mutter von drei Kindern verfüge über Abschlüsse in Event- sowie Tourismusmanagement und über langjährige Erfahrung in Hotellerie und Tourismus. Huber startete im März 2021 als Key Account Managerin bei RTK Round Table Konferenzhotels. In dieser Funktion war sie für die Region Westösterreich zuständig.

Mösslinger wechselt in die Selbstständigkeit

Ursula Huber löst in ihrer neuen Funktion Martina Mösslinger ab. Mösslinger hatte laut den Angaben die Geschäftsführung von Oktober 2021 bis April 2022 vorübergehend übernommen und geht nun zurück in die Selbstständigkeit.