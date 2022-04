Carlo Santangelo wird Head of Legal bei Hoerbiger

Management. Carlo Santangelo, Absolvent des Professional MBA Energy Management der WU Executive Academy, ist jetzt Head of Legal – Division Compression bei Hoerbiger Wien.

Santangelo ist Absolvent des Professional MBA Energy Management (Klasse 2013) und ein erfahrener Wirtschaftsjurist mit langjähriger internationaler Erfahrung in der Öl- und Gasindustrie, heißt es dazu von seiner Alma Mater, der WU Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien.

Die Laufbahn

Nach mehreren Jahren in der Rechtsabteilung des österreichischen Energie- und Chemie-Konzerns OMV ist Carlo Santangelo nun seit 1. April als Head of Legal – Division Compression bei Hoerbiger Wien tätig. Der Hoerbiger-Konzern mit HQ in Zug (Schweiz) ist ein weltweit tätiger Hersteller mit den Geschäftsbereichen Kompressortechnik, Hydraulik und Antriebstechnik.