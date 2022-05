Neues Fachbuch: Das GmbH-Gesetz unter der Lupe

Unternehmensrecht. Die GmbH ist die in Österreich mit Abstand am weitesten verbreitete Gesellschaftsform. Jetzt gibt es eine neue Große Gesetzesausgabe dazu.

Konkret finden sich in der großen Gesetzausgabe des GmbH-Gesetzes u.a. mehr als 4.000 Leitsätze sowie Anmerkungen und Literaturhinweise, heißt es bei Verlag Manz.

Das Thema

Die GmbH ist die in Österreich mit Abstand am weitesten verbreitete Gesellschaftsform – und gerade ihre Bedeutung für die Praxis hat dafür gesorgt, dass die Rechtsprechung zum GmbHG mittlerweile auf ein kaum überblickbares Maß angewachsen sei. Die neue Ausgabe will auf rund 820 Seiten die nötigen Informationen für Profis aus Rechtsanwendung, Rechtsberatung und Prozessführung bieten.

Dabei folgt die Große Gesetzesausgabe einem strukturierten Aufbau: Auf den Gesetzestext mit Hinweis auf die jeweilige Fassung folgen die Darstellung der relevanten Literatur und schließlich ein ausführlicher Anmerkungsapparat.

Der Autor

Mag. Dr. Christian Feltl LL.M. ist Dozent für wirtschaftsnahes Privatrecht, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht an der Privatuniversität Schloss Seeburg, Lehrbeauftragter mehrerer Fachhochschulen sowie Of Counsel der Maybach Görg Lenneis Geréd Rechtsanwälte GmbH in Wien.