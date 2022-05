Klemens Haselsteiner, Jörg Rösler avancieren bei Strabag

Managment. Der Baukonzern Strabag SE wird ab 1.1.2023 vom Klemens Haselsteiner als neuem CEO geführt. Gleichzeitig werden die Geschäftsbereiche umgebaut: Jörg Rösler leitet künftig im Vorstand die wichtigste Region, Peter Krammer scheidet aus.

Der börsenotierte Bautechnologiekonzern Strabag wird ab 1.1.2023 von einem neuen CEO geführt: Klemens Haselsteiner (41), der Sohn von Konzerngründer Hans Peter Haselsteiner, folgt auf Thomas Birtel (68), der aufgrund des Erreichens der festgelegten Altersgrenze nach zehn Jahren als Vorsitzender des Vorstands ausscheide.

Die Laufbahn

Haselsteiner, der Wirtschaft studiert hat und seit mehr als einem Jahrzehnt im Strabag-Konzern tätig ist, gehört dem Konzernvorstand seit 2020 an. Dort hat er das neue Ressort Digitalisierung, Unternehmensentwicklung und Innovation aufgebaut und etabliert, heißt es in einer Aussendung. Schon vor drei Jahren bezeichnete ihn das Handelsblatt übrigens als „Favorit für die Strabag-Spitze“ – vorher allerdings, so die Wirtschaftszeitung, müsse er sich mit mit dem Aufbau der neuen Digitalsparte beweisen.

Als Chief Digital Officer lag sein Augenmerk neben Pilotprojekten, wie etwa dem ersten Baustelleneinsatz des Roboterhunds Spots, vor allem auf der Definition und Implementierung einer konzernweiten Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie, heißt es dazu seitens der Strabag. Zuvor war Klemens Haselsteiner im Konzern bereits in Russland sowie in Deutschland tätig, wo er in der Direktion Stuttgart zuerst als kaufmännischer Bereichsleiter und später als Direktionsleiter in führender Position arbeitete.

Wechsel im Vorstand und neue Gebietschefs

Klemens Haselsteiner wird auch als CEO die Themen Innovation und Digitalisierung verantworten. Daher wird der Vorstand künftig wieder aus fünf Personen bestehen. In den operativen Segmenten kommt es laut den Angaben zu Verschiebungen:

Alfred Watzl, der bislang das Segment Nord + West geführt hat, übernimmt das Segment Süd + Ost von Peter Krammer.

Peter Krammer stand für eine Verlängerung seines Vorstandsmandats nicht zur Verfügung, er verlasse zum Jahresende den Konzern.

Mit diesem Wechsel einher gehe auch die Umgliederung des drittgrößten Markts der Strabag SE, nämlich Polens, das künftig zum Segment Süd + Ost gezählt wird.

Das Segment Nord + West, das aus dem mit Abstand größten Markt, nämlich Deutschland, sowie Benelux und Skandinavien besteht, werde um die Schweiz erweitert und künftig von Jörg Rösler geführt.

Jörg Rösler (58) startete seine Karriere 1988 als Bauführer. Er stieg 2001 in den Konzern ein und ist seit 2011 im Vorstand der deutschen Tochtergesellschaft Strabag AG. Siegfried Wanker leitet weiterhin das Segment International + Sondersparten, auch Christian Harder wurde als Finanzvorstand verlängert.

Die Statements

„Unternehmerische Verantwortung zu übernehmen ist sozusagen Teil meiner DNA. Als langfristig ausgelegtes Unternehmen dürfen wir nicht nur an das Heute oder Morgen denken, sondern wir müssen auch das Übermorgen im Blick haben. Meine Vision ist es, eine resiliente, nachhaltige und innovative Strabag zu schaffen“, so Klemens Haselsteiner, in einer Aussendung.

„Klemens Haselsteiner hat das Baugeschäft an unterschiedlichen Stationen im Konzern von Grund auf gelernt und gleichzeitig eine klare strategische Vision für den Konzern formuliert. Aus Sicht des Aufsichtsrats erfüllt er damit genau das Anforderungsprofil, das an den CEO eines international erfolgreichen, börsenotierten Konzerns gestellt wird. Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich mich bei Thomas Birtel für seine hervorragende Arbeit bedanken. Mit seinem klaren Fokus auf Risikomanagement hat er wesentlich zur Verbesserung der Profitabilität beigetragen“, so Alfred Gusenbauer, Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag SE.