BWB holt ukrainische Ökonomin Olha Karpiuk

Wien. Österreichs BWB holt die ukrainische Ökonomin Olha Karpiuk an Bord: Sie kommt von der ukrainischen Wettbewerbsbehörde „Antimonopol Komitee“.

Zwischen der BWB und der ukrainischen Wettbewerbsbehörde „Antimonopol Komitee“ bestehe seit 2009 eine fachliche Kooperation, die einen gegenseitigen Austausch ermöglicht und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden fördert.

Diese Kooperation werde nun weiter ausgebaut: Bereits unmittelbar nach Beginn des Krieges wurde seitens der BWB nach Möglichkeiten gesucht, Kolleginnen und Kollegen der ukrainischen Wettbewerbsbehörde zu unterstützen. Die interimistische Generaldirektorin Natalie Harsdorf-Borsch hat hierzu eine Aufnahme ukrainischer Kollegen in der BWB als Verwaltungspraktikanten initiiert. „Wir freuen uns, dass diese Initiative mit Unterstützung der relevanten Bundes- und Landesbehörden, sowie des AMS und BMDW in einem ersten Fall geglückt ist“, so Harsdorf-Borsch. Olha Karpiuk startete mit 1. Mai 2022 bei der BWB.

Die Laufbahn der neuen Mitarbeiterin

Im Jahr 2011 schloss Karpiuk ihr Bachelor- sowie Masterstudium in Management of Antimonopoly Activity an der Kiewer Universität für Handel und Wirtschaft ab. Ihren PhD in Volkswirtschaft, den sie ebenfalls an der Kiewer Universität für Handel und Wirtschaft ablegte, erhielt sie 2014. 2011 begann Karpiuk bei der ukrainischen Wettbewerbsbehörde. Bis 2019 war sie Leiterin der Unit für Telekommunikationsmärkte, danach Beraterin der Staatskommissarin des Antimonopol Komitees der Ukraine.

„Es war mir ein persönliches Anliegen, ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Wir freuen uns, Frau Karpiuk bei uns in der BWB begrüßen zu dürfen und darauf, Wissen und Erfahrungen austauschen zu können. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Modell auch in anderen Dienststellen Schule machen wird“, so Harsdorf-Borsch.