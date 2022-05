D-A-CH Kartellrechtsforum mit Cerha Hempel-Partnerin Wolf-Posch

Wettbewerbsrecht. Cerha Hempel-Partnerin Anna Wolf-Posch hat die zweite Konferenz des D-A-CH Kartellrechtsforums in Göttingen mitorganisiert: Thema waren der Digital Markets Act (DMA) und mehr.

Mit dem Digital Markets Act (DMA) reguliert die EU bestimmte Schlüsselakteure (Gatekeeper) auf digitalen Märkten. Damit ist ein Paradigmenwechsel verbunden, erläutert Kanzlei Cerha Hempel: Man vertraut nicht mehr allein auf die traditionelle Kartellrechtsdurchsetzung, sondern verfolgt zusätzlich einen regulatorischen Ansatz. Der DMA werfe nicht zuletzt wegen seiner Interaktion mit der sonstigen EU-Digitalregulierung und Rechtsbereichen außerhalb des Kartellrechts (Datenrecht, Immaterialgüterrecht, Vertragsrecht etc.) einige spannende Fragen auf.

Die Veranstaltung

Das D-A-CH-Kartellrechtsforum hat das am 29. April 2022 zum Anlass genommen, den DMA bei seiner Jahrestagung an der Georg-August-Universität Göttingen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Vertreterinnen und Vertreter von Rechtswissenschaft, Ökonomie, Behörden und Anwaltschaft kamen hierfür in Göttingen und ergänzend remote zusammen, heißt es weiter: Anna Wolf-Posch ist Mitbegründerin des D-A-CH Kartellrechtsforums und hat die diesjährige Konferenz zusammen mit Prof. Eckart Bueren (Universität Göttingen) und Prof. Peter Georg Picht (Universität Zürich) mitorganisiert.

Zu den Vortragenden gehörten: