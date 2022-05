Steueroptimiert Vermögen verwalten

Das österreichische und liechtensteinische Stiftungsrecht in einem Band

Stiftungen sind aus dem Rechts- und Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken. Sie spielen bei der Nachfolgeplanung, als Unternehmensholding und im gemeinnützigen Bereich eine wesentliche Rolle. Welche stiftungsrechtlichen und steuerlichen Bestimmungen zur österreichischen Privatstiftung und zu liechtensteinischen Stiftungen zu beachten sind, stellt das neue Stiftungshandbuch übersichtlich und umfassend dar. Es behandelt:

Stiftungsrechtliche und steuerliche Grundlagen

Gestaltungs- und Stifterrechte

Zuwendungen

Organe

Rechnungslegung und Stiftungsprüfung

Laufende Besteuerung

Substiftungen

Das Handbuch bietet einen Leitfaden zur österreichischen Privatstiftung und zu liechtensteinischen Stiftungen und berücksichtigt in seiner 3. Auflage die wesentlichen Entwicklungen in Judikatur, Literatur sowie in den angrenzenden Rechtsgebieten.

