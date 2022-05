Jetzt neu: Alle Corona-Beihilfen auf einen Blick

Alle Corona-Beihilfen auf einen Blick!

Corona-Beihilfen haben sowohl Unternehmer als auch Berater in den letzten Jahren bis jetzt sehr beschäftigt, schließlich ist es nicht einfach, sich in der Fülle an Beihilfen und Förderungen zurechtzufinden. Abhilfe schafft das FlexLex Corona-Beihilfen für Unternehmen, das topaktuell in 5. Auflage erschienen ist, in dem alle wesentlichen Corona-Beihilfen für Unternehmen kompakt vereint sind. Das Produkt bietet den Vorteil, dass alle über zwei Jahre Pandemie eingeführten Corona-Hilfstöpfe in einem Band in Print und als E-Book jederzeit vollständig griffbereit sind. Mittels E-Mail-Alert kann man sich über alle Aktualisierungen laufend informieren lassen.

Zu jedem einzelnen Topf sind die Grundlagen (die jeweiligen Verordnungen samt Richtlinien) sowie die FAQs nacheinander dargestellt. Formulare, Übersichten und punktuelle Mustervorlagen runden das Bild ab. Das Werk verweist in dynamischen Textteilen mittels Links bzw QR-Codes auf die Online-Quelle. Selbstverständlich sind in dieser 5. Auflage die Verlängerungen der Hilfstöpfe bis Ende März 2022 enthalten und alle FAQs auf den aktuellsten Stand gebracht worden. Prof StB WP MMag Dr Klaus Hilber hat damit eine unerlässliche Hilfe durch den Corona-Beihilfen-Dschungel auf den Markt gebracht.

Herausgeber Prof. StB MMag. Dr. Klaus Hilber ist Steuerberater, Inhaber einer Steuerberatungskanzlei in Mutters bei Innsbruck, sowie Präsident der KSW, Landesstelle Tirol; Fachautor diverser Bücher und Beiträge im Bereich des Steuerrechts sowie Fachvortragender ua für die Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

FlexLex Corona-Behilfen für Unternehmen, 5. Auflage (Facultas)

