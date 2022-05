Taylor Wessing berät Viola Credit bei Finanzierung von Habyt

Neue Wohnformen. Taylor Wessing berät die israelische Viola Credit bei der Venture Debt Finanzierung von Habyt, Europas größtem Co-Living-Anbieter.

Unter der Federführung der Partner Claus Goedecke und Niclas von Woedtke hat Taylor Wessing laut den Angaben mit einem Team aus Deutschland und den Niederlanden den in Israel ansässigen globalen Alternativ-Kredit Investmentmanager Viola Credit bei der Venture Debt Finanzierung des Start-ups Habyt beraten. Das Finanzierungsvolumen belaufe sich auf rund 15 Millionen Euro.

Das Unternehmen

Habyt mit Hauptsitz in Berlin fusionierte im Rahmen seiner internationalen Expansionsstrategie im April 2022 mit Hmlet, dem bis dato größten Co-Living-Provider in der Region Asien-Pazifik: In neuer Aufstellung kommt Habyt laut eigenen Angaben auf 8.000 Wohneinheiten und jährlich 15.000 Mieter*innen in 20 Ländern. Man setze auf einen unkomplizierten Anmeldeprozess, standardisiertes Design und eine aktive Community. Die neue Finanzierung soll dabei helfen, die Wachstumsziele zu erreichen und die weitere Internationalisierung voranzutreiben.

Viola Credit wiederum ist ein Alternativ-Kredit Investment Manager mit rund einer Milliarde US-Dollar verwaltetem Vermögen, der maßgeschneiderte Kreditlösungen für Technologieunternehmen und Fintech-Kreditgeber anbiete. Er gehört zum Tech-Investmenthaus Viola Group.

Das Beratungsteam