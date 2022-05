Andy Fuchs wird neuer CEO von durchblicker.at

Vergleichsportale. Andy Fuchs (50) löst die Gründer des Tarifvergleichsportals durchblicker als CEO ab: Er ist Teilhaber beim neuen durchblicker-Eigentümer Netrisk und Gründer von klik.cz.

Die Netrisk Gruppe ist seit Anfang 2022 Eigentümerin von durchblicker. Laut einer Mitteilung von Netrisk wird Fuchs im Sommer 2022 die Unternehmensführung von den beiden durchblicker-Gründern Reinhold Baudisch und Michael Doberer übernehmen. Letztere werden ihren Nachfolger und das Unternehmen in den kommenden Monaten weiterhin in beratender Funktion begleiten und einen optimalen Übergang sicherstellen, heißt es.

Aktuell bietet durchblicker 28 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Das Unternehmen mit Sitz in Wien sieht sich als österreichischen Marktführer unter den Tarifvergleichsportalen, rund 85 Mitarbeiter*innen werden beschäftigt.

Die Laufbahn

Der neue CEO Andy Fuchs gründete vor einem Jahrzehnt – nahezu zeitgleich mit dem Start von durchblicker in Österreich – in der Tschechischen Republik das Vergleichsportal Klikpojisteni.cz (klik.cz). 2020 brachte der Versicherungsspezialist mit familiären Wurzeln in der Schweiz und Kanada Klik erfolgreich in die Netrisk Gruppe ein, heißt es. Er hat Wirtschaft in Kanada studiert und ab Mitte der 1990er-Jahre bei der Raiffeisenbank Prag gearbeitet.

Zuletzt leitete Fuchs die Netrisk-Unternehmen in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Künftig werde er sein Augenmerk auf seine Rolle als neuer CEO von durchblicker legen.

Die Statements