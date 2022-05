Freshfields misst seine „Diversity and Inclusion“-Ziele

London. Freshfields Bruckhaus Deringer hat die „Diversity and Inclusion Annual Review 2022“ veröffentlicht: Zu den Zielen der Kanzlei zählen u.a. 40% Frauenanteil bei neuen Partnern. Der Report beschreibt, was nach einem Jahr erreicht wurde.

In dem Bericht werden die Fortschritte auf dem Weg der „commitments and targets for gender, race and ethnicity, and LGBTQ+ representation“ beschrieben, so Freshfields. Festgelegt wurden die Ziele im Jahr 2021, bis 2026 sollen sie erreicht sein.

Quotenregelung für Frauen und mehr

Demnach soll bei neuen Partnern (sowohl internen Beförderungen wie Quereinsteigern) ein Anteil von mindestens 40% Frauen und 40% Männern gegeben sein, die übrigen 20% können „men, women or non-binary“ sein. Für globale Führungspositionen gelten die gleichen Anteile. Da im Jahr 2021 eine besonders diverse neue Gruppe neu in die Partnerschaft eingetreten sei, habe man in dem Jahr sogar 48% neue weibliche Partner erreicht.

Bei den obersten Chef*innen lag der Anteil bei 35%, wobei die ethnic diversity – ein erklärtes Ziel – noch ausbaufähig sei. Ein weiteres Ziel ist, die Zahl der Associates mit dunkler Hautfarbe bis zum Jahr 2026 zu verdoppeln. Dies werde gemessen an der Entwicklung des Jahres 2021 erreicht, so Freshfields. Und schließlich soll der LGBTQ+ Anteil an der globalen Partnerschaft mindestens 5% erreichen, hier halte man aktuell bei 4%.

