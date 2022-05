Yapily kauft finAPI mit Latham & Watkins

Banking-Tools. Latham & Watkins hat den Open Banking-Infrastrukturanbieter Yapily bei der Übernahme von finAPI beraten. Gemeinsam werde man zur größten Open-Banking-Plattform in Europa.

Das Kaufobjekt finAPI ist laut den Angaben der führende Anbieter von Open-Banking-Lösungen in Deutschland. Verkäufer ist unter anderem der deutsche Bonitätsdatenanbieter Schufa.

Durch den Kauf werde Yapily mit HQ in London zur größten Open-Banking-Zahlungsplattform in Europa, mit einer Präsenz in rund zwei Dutzend Ländern und zuletzt etwa einer Million Usern pro Monat. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und werde voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen sein.

Das Beratungsteam

