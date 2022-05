Touristiker in der Wirtschaftskammer mit neuem Chef

Wien. Johann Spreitzhofer wird neuer Obmann im WKÖ-Fachverband Hotellerie. Der langjährige steirische Kammer-Funktionär folgt auf Ministerin Susanne Kraus-Winkler.

Der Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bekommt einen neuen Obmann: der steirische Hotelier Johann Spreitzhofer folgt Susanne Kraus-Winkler nach, die dreieinhalb Jahre lang die Interessen der österreichischen Beherbergungsunternehmen in der WKÖ vertreten hatte und vergangene Woche als neue Tourismusstaatssekretärin in die Regierung gewechselt ist.

Die Laufbahn

Mit Spreitzhofer übernehme ein erfolgreicher Hotelier und langjähriger Interessenvertreter die Spitze des Fachverbandes. Er war viele Jahre Hotellerie-Obmann in der Wirtschaftskammer Steiermark, 2020 übernahm er die Aufgabe als steirischer Tourismus-Spartenobmann, zudem ist er stellvertretender Obmann der WKÖ-Bundessparte Tourismus. Spreitzhofer führt gemeinsam mit seiner Familie das Landhotel „Spreitzhofer“ in St. Kathrein am Offenegg.

Lobende Worte für die Vorgängerin

„Ich bedanke mich bei Susanne Kraus-Winkler, die – vor allem während der fordernden Zeit der Pandemie – mit großem Engagement und Herzblut für die Anliegen der österreichischen Hotellerie gekämpft hat. Mit ihr haben unsere 16.000 Beherbergungsbetriebe eine starke Stimme in der Regierung und ich freue mich auf unsere weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit – im Sinne der heimischen Beherbergungsbetriebe“, so Spreitzhofer.

Die größten Herausforderungen für die Beherbergungsbranche ortet der designierte Hotellerie-Obmann am Arbeitsmarkt, der Stabilisierung und Rekapitalisierung der Branche sowie dem bevorstehenden Herbst. Eine ehestmögliche Vorbereitung, um neuerliche Corona-Einschränkungen für die Unternehmen weitgehend zu verhindern und größtmögliche Planungssicherheit sicherzustellen, stehen für Spreitzhofer ganz oben auf der Agenda.