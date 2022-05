Daniel Müller ist neuer CFO von refurbed

Wien. Seit Mitte Februar ist Daniel Müller (39) neuer Chief Financial Officer (CFO) von refurbed. Nun wird die Position offiziell gemacht.

Zuvor war Müller CFO der Technologie-Unternehmen WayRay und Numbrs in Zürich, welche sich in seiner Zeit Investitionen in dreistelliger Millionen-Höhe von Investoren sicherten, heißt es in einer Aussendung. Müller hat einen Master in Banking and Finance (Universität St. Gallen) und einen Master in International Management (ESADE Business School Barcelona).

Weitere Stationen seiner bisherigen Laufbahn waren Mitglied der Geschäftsleitung bei der swissQuant Group AG (Zürich), Berater im Financial Service Team von Roland Berger Strategy Consultants (Zürich) sowie Stationen bei der FMA Liechtenstein und bei Wegelin & Co. Privatbankiers. Erst vor Kurzem hat refurbed die Ernennung der Ex-Zalando-Managerin Maria Rupprechter zur neuen Head of Sales verkündet.

Die Neupositionierung

Früher als Online-Marktplatz für Refurbished-Handys und -Notebooks bekannt, will refurbed sich jetzt als „Green-Tech Scale-up“ positionieren und erweitert die Produktpalette. Der Marktplatz des Wiener Unternehmens, das inzwischen laut eigenen Angaben in 12 europäischen Ländern vertreten ist, wird sukzessive um nachhaltige Produkte ausgebaut.

Die Statements