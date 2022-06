Michael Danninger ist neuer Partner bei EY

Österreich. Michael Danninger ist neuer Partner beim Big Four-Multi EY, zuständig für Customer Engagement sowie das Ausbaugebiet Advanced Manufacturing & Mobility. Er war zuvor u.a. bei Capgemini.

Der gebürtige Linzer Danninger verfüge über rund 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von in- und ausländischen Unternehmen hinsichtlich Strategie-, Organisations- und Prozessthemen vor dem Hintergrund technologischer Veränderungen, heißt es beim Big Four-Multi EY. Er war die letzten sechs Jahre bei Capgemini und davor unter anderem bei IBM Consulting und NTT Data beschäftigt.

Die Aufgabe

Michael Danninger ist für das Thema Customer Engagement & Experience bei EY in Österreich verantwortlich. Er begleite dabei Unternehmen beim Aufbau eines integrierten und übergreifenden Kundenmanagements und beim Schaffen eines nachhaltigen Kundenerlebnisses. Des Weiteren verantworte er den Industriebereich Advanced Manufacturing & Mobility bei EY Österreich und ist damit für die Weiterentwicklung dieses Kundensegments verantwortlich.

Die Statements

„Heute steckt in jedem Geschäftsmodell, jedem Prozess, jedem Produkt und Service Technologie. Unternehmen bei diesen Veränderungen und Herausforderungen zu begleiten, finde ich spannend. Mit dem breiten Leistungsspektrum von EY haben wir nicht nur die Möglichkeit, in allen relevanten Aspekten beratend zur Seite zu stehen, sondern unsere Kunden auch langfristig bei der Umsetzung zu unterstützen“, so Michael Danninger über seinen Funktionsbereich bei EY.

„Mit Michael Danninger haben wir einen Kollegen an Board, der sowohl mit seiner langjährigen Erfahrung in der Beratung als auch seinen fachlichen Schwerpunkten unser Leistungsspektrum bei EY Technology Consulting perfekt ergänzt und verstärkt. Digitalisierung und verändertes Kaufverhalten durch die Pandemie haben den bestehenden Veränderungsdruck und Nachholbedarf beim Thema Customer Engagement & Experience über alle Branchen hinweg deutlich verstärkt. Hier wollen wir unsere Kunden verstärkt und nachhaltig bei der Veränderung begleiten“, so Ali Aram, Partner und Leiter Technology Consulting bei EY Österreich.