WIFI Wien Online-Infotage beginnen am 20. Juni

Weiterbildung. Von 20. bis 23. Juni 2022 veranstaltet das WIFI Wien seine virtuellen Infotage. Rund 60 Themenblöcke stehen dabei auf dem Programm.

An den vier WIFI Online Infotagen erhalten Interessierte jeweils von 15 bis 20 Uhr in insgesamt rund 60 Online-Veranstaltungen Informationen über die aktuellen Aus- und Weiterbildungsangebote, so das WIFI Wien.

Förderberatung und Gewinnspiel

Weiters können sich Interessierte auch Infos über eine mögliche Förderung holen. Der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds waff ist bei den Online Infotagen ebenfalls vertreten. Das Angebot des waff richtet sich an Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Wien.

Außerdem können Interessierte an einem Gewinnspiel teilnehmen: Das WIFI Wien verlost laut den Angaben 10 Bildungsgutscheine zu je 200 Euro und einen Bildungsgutschein im Wert von 3.000 Euro.