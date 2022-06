D.A.S.-Event für die besten Vertriebspartner 2022

Going. Rechtsschutzversicherer D.A.S. lud die Sieger des Vertriebspartnerwettbewerbs 2022 zum Stanglwirt nach Tirol: Am Programm standen Galadinner, Golf, Wandern am Wilden Kaiser und sogar die perfekte Abfahrtshocke, demonstriert von Streif-Rekordhalter Fritz Strobl.

Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause lud der Rechtsschutzversicherer heuer seine Top-Vertriebspartner unter dem Motto „Sport – Wandern – Wohl fühlen“ für drei Tage zum Tiroler Stanglwirt nach Going ein, heißt es vom Unternehmen: Skilegende Fritz Strobl demonstrierte mit dem D.A.S. Vorstandsvorsitzenden Johannes Loinger die perfekte Abfahrtshocke, während Harry Prünster zusätzlich für Unterhaltung sorgte.

Lobende Worte für das Team

Nach der Begrüßung durch den Leiter des D.A.S. Partnervertriebs, Klaus Pointner, konnten sich die Gewinnerinnen und Gewinner des D.A.S. Vertriebswettbewerbes inklusive Begleitung entweder auf der Golf-Driving Range austoben oder bei einem Jux-Tennisturnier ihr Können zeigen. Für ganzheitliche Entspannung sorgte der Wellness- und Spa-Bereich des renommierten Biohotels.

Am Abend des Anreisetages lud D.A.S. CEO Johannes Loinger zum Gala-Dinner ein, bei dem auch Hotel-Direktorin Trixi Moser die Gäste persönlich willkommen hieß. Der bekannte TV-Moderator und Humorist Harry Prünster amüsierte das Publikum auf gekonnt humorvolle Art. Der ehemalige Olympiasieger Fritz Strobl zog das Interesse mit seinen spannenden Erzählungen von der Bezwingung der Streif-Abfahrt auf sich, auf der er immer noch einen Streckenrekord hält.

Wandern muss auch sein

Am nächsten Tag stand eine sportliche Wanderung in die Kitzbüheler Alpen am Programm. Bei einem Stopp in der Jägerhütte sorgte Harry Prünster mit einem Konzert für ausgelassene Stimmung. Damit überzeugte er nicht nur als unübertroffener Witzekönig, sondern auch als begnadeter Sänger und Gitarrist, heißt es weiter.

Mit einem umfassenden Unterhaltungsprogramm und dem persönlichen Austausch würdigte der D.A.S. Partnerevent die hervorragenden Ergebnisse der Top-Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, wie es heißt.