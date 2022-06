Günter Lischka wird neuer CCO bei Drei

Wien. Drei Österreich ernennt Günter Lischka zum Chief Commercial Officer (CCO), zuständig für die Bereiche Marketing, Vertrieb sowie Kundenbetreuung für Privat- und Geschäftskunden.

Drei Österreich verstärkt die Geschäftsleitung: Günter Lischka (48) übernimmt die Position des Chief Commercial Officer (CCO) im Team rund um CEO Rudolf Schrefl. Er wird dort laut den Angaben die Aufgabengebiete Marketing, Vertrieb sowie Kundenbetreuung für Privat- und Geschäftskunden verantworten. Lischka fungierte seit 2017 als Bereichsleiter Privatkunden bei Drei.

Günter Lischka verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT und Telekom. Der studierte Betriebswirt (WU Wien) war nach seinem Brancheneinstieg bei Alcatel 10 Jahre lang in verschiedenen Führungsfunktionen im Privat- und Geschäftskundenbereich bei One und Orange tätig, zuletzt als Head of Marketing. 2009 wechselte er zu Drei Österreich.

Die Statements

Drei CEO Rudolf Schrefl: „Bei Günter Lischka weiß ich die kommerzielle Geschäftsleitung von Drei in besten Händen. Er kennt Drei wie seine Westentasche. Gemeinsam mit Günter werden wir unsere Ziele, die erste Wahl für Telekommunikationsdienste in Österreich zu werden und die Digitalisierung für alle Menschen in Österreich leistbar zu machen, weiter verfolgen.“

Lischka über sein Ziel als neuer CCO von Drei: „Wir wollen unseren Marktanteil bei Geschäftskunden weiter ausbauen, und noch mehr Haushalte in ganz Österreich von unserem Telekom-Komplettangebot aus Mobilfunk, Festnetz, Internet und TV überzeugen.“