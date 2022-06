Zurich holt Arndt Stange als Leiter Rechtsschutz

Köln. Arndt Stange (54) leitet ab 1. September 2022 als Head of Legal Expenses die Rechtsschutz-Sparte der Zurich Gruppe Deutschland. Damit gehe eine neue Strategie einher.

Die Ernennung folge der Strategie, das Rechtsschutzversicherungs-Geschäft nachhaltig zu stärken, heißt es in einer Aussendung. Stange berichtet an Claudia Max, Chief Underwriting Officer der Zurich Gruppe Deutschland. Max: „Wir haben die strategische Entscheidung getroffen in die Weiterentwicklung unseres Rechtsschutz-Geschäfts zu investieren und uns hier neu aufzustellen. Im Rahmen unserer neuen Strategie wollen wir den Wandel zum Rechtsservice-Versicherer vollziehen und unseren Kunden ein vollumfängliches Angebot rund um das Thema Rechtsberatung bieten.“

Neben seiner Tätigkeit als Head of Legal Expenses fungiere Arndt Stange gleichzeitig als Hauptgeschäftsführer der Zurich Rechtschutz-Schadenservice GmbH und werde hier zusammen mit dem Geschäftsführer für den Bereich Schaden eine neue Produkt- und Serviceoffensive verantworten. In dieser Funktion berichtet er an Horst Nussbaumer, COO der Zurich Gruppe Deutschland.

Die Laufbahn

Der gelernte Jurist Stange war nach seinem Staatsexamen in verschiedenen Stationen des Rechtsschutz-Geschäfts bei der Alte Leipziger Versicherungs-AG tätig. Zuletzt war er als Mitglied des Vorstands bei der DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG tätig, dem Rechtsschutz-Versicherer der Signal Iduna. Aktuell hat Arndt Stange die Position als Chief Legal Officer beim Händlerbund Management AG inne.

Das Statement

Claudia Max: „Mit Arndt Stange haben wir einen erfahrenen Rechtsschutzexperten gewinnen können, der mit uns gemeinsam die Strategie umsetzen und weiterentwickeln wird. Für seinen Start und die vor ihm liegenden Aufgaben wünsche wir ihm alles Gute.“