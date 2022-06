Robotics Day der FH Technikum Wien ist am 23. Juni

Wien. Die FH Technikum Wien lädt am 23. Juni 2022 zum Robotics Day an ihren Campus. Dabei geben Studierende Einblicke in die verschiedenen Aspekte der Robotertechnik.

Vorgestellt werden aktuelle Projekte der Studierenden der FH Technikum Wien sowie von Partnerunternehmen aus der Industrie. Außerdem können die technische Infrastruktur und Labors der Fachhochschule besichtigt werden.

„Die Robotik wird mehr und mehr zum Teil unseres Alltags. Bei unserem Robotics Day möchten wir zeigen, was alles möglich ist und wie faszinierend und vielfältig die Welt der Robotik ist. Wir freuen uns darauf, auf Technikbegeisterte und Interessierte zu treffen, die die technologische Zukunft mit uns vielleicht sogar aktiv gestalten möchten“, so Andrea Mizelli-Ojdanic, Studiengangsleiterin des Bachelorstudiengangs Mechatronik/Robotik.

Die Details

Der „Robotics Day“ findet diesen Donnerstag von 9:00 bis 16:00 Uhr am Campus der FH Technikum Wien statt. Neben Firmenausstellungen von Industrie- und Robotik-Unternehmen, werden Projekte der Studierenden des Bachelorstudiengangs Mechatronik/Robotik gezeigt und Führungen durch die Labore angeboten.