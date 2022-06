Traton-Anwalt wird Partner bei Hogan Lovells

München/Düsseldorf. Philip Matthey, Inhouse-Anwalt des Nutzfahrzeugherstellers Traton Group, wechselt als Partner ins Compliance-Team von Hogan Lovells.

Matthey stoße spätestens zum 1. Oktober als Partner am Münchner Standort von Hogan Lovells hinzu. Die internationale Wirtschaftskanzlei baue damit ihre Praxis für Compliance und Interne Untersuchungen weiter aus und erweitere auch das weltweite Beratungsangebot in punkto Nachhaltigkeit, heißt es in einer Aussendung.

Die Laufbahn

Zuvor war Dr. Philip Matthey als Head of Governance, Risk and Compliance und Chief Compliance Officer bei der Traton Group, einem der weltweit größten Nutzfahrzeughersteller (bis 2018 Volkswagen Truck & Bus), tätig. In dieser Funktion war Matthey für die Leitung der Compliance-Programme und das weltweite Team für Korruptionsbekämpfung, Kartellrecht, ESG u.a. zuständig.

Vor dieser beruflichen Station leitete Philip laut den Angaben das Compliance-Team bei MAN SE und war Teil des Compliance-Teams bei ThyssenKrupp. Er begann seine Karriere bei den internationalen Anwaltskanzleien Cleary Gottlieb Steen & Hamilton und Linklaters. Er hat Erfahrung mit der Umsetzung und Steuerung von Compliance-Programmen sowie in kartellrechtlichen Verfahren. Zudem ist er im Vorstand des Deutschen Compliance-Verbandes und Dozent für Compliance an der Frankfurt School of Finance.

Die Statements

„Hogan Lovells hat deutschlandweit das größte Team, das sich ausschließlich auf Compliance und Investigations spezialisiert hat. Sowohl Philip Mattheys Expertise und tiefgreifende Erfahrung als auch unser bestehendes Know-how werden es uns ermöglichen, unser Angebot zu erweitern und noch besser auf die Bedürfnisse unserer Mandanten reagieren zu können“, so Sebastian Lach, Leiter der deutschen Compliance und Investigations Praxis (IWCF/Internationales Wirtschaftsstrafrecht).

Heiko Tschauner, Managing Partner am Münchner Standort: „Philip Matthey ist ein hoch angesehener Spezialist für Compliance und Interne Untersuchungen in Deutschland. Auch seine umfangreiche Erfahrung im Automobilsektor macht ihn zu einer hervorragenden Ergänzung unseres bestehenden Teams.“