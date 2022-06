Herwig Langanger neu im Vorstand der Styria

Graz. Der Aufsichtsrat der Styria Media Group hat die Verträge von CEO Markus Mair und Vorstandsmitglied Bernhard Kiener verlängert. Dritter Vorstand wird mit September 2022 Herwig Langanger.

Der Aufsichtsrat der Styria Media Group AG verlängert die Verträge von CEO Markus Mair und Vorstandsmitglied Bernhard Kiener um weitere fünf Jahre. Herwig Langanger, derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung des Styria-Tochterunternehmens Die Presse, wird ab 1. September 2022 als drittes Mitglied in den Vorstand einziehen, ebenfalls für fünf Jahre bestellt.

Die Laufbahn

Herwig Langanger übernahm 2014 den Vorsitz der Geschäftsführung der Tageszeitung Die Presse und steht seit 2018 auch der Styria Digital Services als Geschäftsführer vor. Seine berufliche Laufbahn in der Styria Media Group AG startete er 2004 als Assistent der Geschäftsführung und IT-Controller bei der Styria IT in Graz. 2005 wechselte er als Controlling-Leiter zur Presse, wurde 2008 Prokurist und 2010 Teil der Geschäftsführung des Unternehmens. Bis auf weiteres bleibe Langanger auch Vorsitzender der Geschäftsführung des Unternehmens Die Presse.