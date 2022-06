Pfizer schickt Haleon an die Börse mit Clifford Chance

Healthcare. Anwaltssozietät Clifford Chance begleitet Pfizer beim Demerger und Börsengang von Haleon: Es könnte der größte Börsengang seit mehreren Jahren in London werden.

Anwaltssozietät Clifford Chance hat Pfizer Inc. im Zusammenhang mit dem geplanten Demerger der Haleon plc von GSK plc und der für Juli 2022 erwarteten Platzierung der Stammaktien von Haleon an der Londoner Börse sowie der ‚American Depositary Shares‘, welche Stammaktien repräsentieren, an der New Yorker Börse beraten.

Die gemeinsamen Consumer-Healthcare-Geschäfte von GSK und Pfizer, die 2019 im Rahmen eines Joint Ventures zwischen GSK und Pfizer zusammengeführt wurden, werden künftig von Haleon gehalten. Nach Vollzug des Demergers und des Börsengangs werde Haleon ein unabhängiges börsennotiertes Unternehmen darstellen, an dem Pfizer einen Anteil von 32 Prozent hält und damit, vorbehaltlich eines eventuellen Exits, der größte Einzelaktionär ist, während GSK mindestens 80 Prozent seiner 68-prozentigen Beteiligung an die GSK-Aktionäre abgibt.

Es wird erwartet, dass es sich um den größten Börsengang in London seit vielen Jahren und um einen der größten Demerger in Europa überhaupt handeln wird. Haleon werde eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Consumer Healthcare sein, mit einem Produkt-Portfolio aus den Bereichen Mundgesundheit, Schmerzlinderung, Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel sowie Atemwegs- und Verdauungsgesundheit. In dem am 31. Dezember 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahr beliefen sich der Umsatz und der Gewinn vor Steuern, die Haleon zuzuordnen sind, laut den Angaben auf 9,5 Milliarden Britische Pfund (11,01 Mrd. Euro) beziehungsweise 1,6 Milliarden Britische Pfund.

Das Beratungsteam

Das Team bei Clifford Chance, das zu dem Demerger und der Börsennotierung beriet, wurde von den Londoner Partnern Gareth Camp, Alanna Hunter (beide Corporate Transactions, London) und Simon Thomas (Equity Capital Markets, London) geleitet. Partner Christoph Holstein (Corporate/M&A, Düsseldorf) leitete das deutsche Clifford Chance-Team, das im Zusammenhang mit Strukturierungsmaßnahmen, der pre-Demerger Due-Diligence und der Separierungsplanung beriet.