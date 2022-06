Drei neue Partner bei Wirtschaftskanzlei Luther

Deutschland. Wirtschaftskanzlei Luther ernennt Kerstin Gröne, Dianusch Nazari und Paul Gooren zu neuen Partnern. Außerdem gibt es drei neue Local Partner und sechs neue Counsel in der Sozietät.

Zum 1. Juli 2022 werden Kerstin Gröne (Köln), Dianusch Nazari (Frankfurt am Main) und Paul Gooren (Berlin) in den Partnerkreis der Anwaltskanzlei Luther aufgenommen. Sebastian Blasius, Clemens Leitner und Fabian Lorenz werden zu Local Partners in Singapur und Bangkok bestellt. Nina Stephan (Essen), Michael Ebert (Stuttgart), Joachim Heinemann (Hamburg), Philipp Honisch (Essen), Daniel Naumann (Leipzig) und Benjamin Schwenker (Düsseldorf) steigen in den Counsel-Status auf.

Die neuen Partner