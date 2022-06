Madaster kommt nach Österreich, PHH hilft

Wien. Madaster bringt seinen digitalen Materialpass nach Österreich, im Pakt mit Drees & Sommer: Wirtschaftskanzlei PHH hilft dabei.

Ein PHH M&A Team unter der Leitung von Rainer Kaspar beriet die Drees & Sommer Gruppe und die Madaster Gruppe als Gesellschafter der Madaster Austria GmbH beim Einstieg und Gründung des Joint Venture mit der österreichischen Value One.

Das neue Unternehmen

Drees & Sommer, Madaster und der österreichische Immobilienentwickler und -betreiber Value One gehen eine strategische Partnerschaft ein und werden fortan gemeinsam über die Madaster Austria GmbH auf dem heimischen Markt tätig werden, heißt es dazu. Der niederländische IT-Entwickler Madaster biete mit seiner Plattform die Möglichkeit, die Wertstoffe und Materialien in Immobilien zu dokumentieren und so die Wiederverwertbarkeit nachhaltiger zu gestalten. Immobilienprojekte können dadurch einfacher die in der EU-Taxonomie Verordnung ab 2023 geforderten Nachhaltigkeitsziele umsetzen.

Mandat und Team

Mit der Madaster Austria GmbH werde der digitale Materialpass nunmehr auch in Österreich starten. Madaster bringe dabei die technologische Plattform in die Madaster Austria ein, während Drees & Sommer und Value One die Vertriebskraft und das Netzwerk in der Immobilienbranche dem gemeinsamen Joint Venture Unternehmen als die ersten Impulsgeber („Kennedy’s“) zur Verfügung stellen werden.

PHH Rechtsanwälte hat Drees & Sommer und Madaster laut den Angaben bereits bei der Gründung der Madaster Austria GmbH beraten und hat nun auch den Einstieg der Value One in die Madaster Austria GmbH rechtlich begleitet. Im PHH Transaktionsteam waren neben Rainer Kaspar (Partner, Leitung) auch Matthias Fucik (Rechtsanwalt) und Johannes Metzler (Rechtsanwaltsanwärter). Value One wurde von Philipp Fibich (Inhouse Legal Counsel) betreut.