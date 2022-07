Walstead Leykam: Stefan Gutheil wird Vorstandschef

Neudörfl. Bei Österreichs größter Druckerei Walstead Leykam tritt mit Stefan Gutheil (59) ein neuer Vorstandsvorsitzender an. Er folgt auf Gerhard Poppe, der Aufsichtsratschef wird.

Bei Walstead Leykam, nach den Angaben Österreichs größte Druckerei, kommt es mit 1. Juli 2022 durch den Wechsel von Gerhard Poppe in den Aufsichtsrat zu Veränderungen an der Führungsspitze des Unternehmens: Poppe hat die Let’s Print Holding AG seit 2014 als Vorstandschef geleitet und übergibt nun den Vorstandsvorsitz an Stefan Gutheil, der bisher in führenden Positionen in der Verpackungsindustrie tätig war.

Der gebürtige Münchner Gutheil war zuletzt Vorstandsvorsitzender bei der Janoschka AG, einem weltweit operierenden Dienstleister und Hersteller in der Druckvorstufe. Davor hatte Stefan Gutheil die Gesamtverantwortung bei weiteren internationalen Unternehmen wie der Wipak Group oder der Coveris Group inne. Zwischen 2000 bis 2014 war er bei der Mondi Group tätig, unter anderem als Managing Director für Consumer Good Packaging für Westeuropa und die USA.

„Erfolgreiche Transformation“

Gerhard Poppe war in seiner Periode als Vorstandschef seit 2014 maßgeblich verantwortlich für die strategische und wirtschaftliche Neuausrichtung der ehemaligen Leykam Druckereien sowie für den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs des Unternehmens an die britische Walstead Gruppe im Jahre 2016, heißt es dazu weiter. „Diese Transformation des Unternehmens ist ganz maßgeblich seine Erfolgsgeschichte. Mit klarer Fokussierung auf das Kerngeschäft und der Ausrichtung auf eine starke globale Präsenz hat Gerhard Poppe Walstead Leykam Druck zu einer sehr erfolgreichen Division innerhalb der Walstead Gruppe gemacht. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates wird er weiterhin prägend für unser Unternehmen tätig sein. Mit Stefan Gutheil konnten wir einen kompetenten Nachfolger finden, der 25 Jahre Erfahrung bei internationalen Unternehmen der Papier- und Verpackungsindustrie mitbringt und diesen Weg fortsetzen kann“, so Paul Utting, CEO der Walstead Group.