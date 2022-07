Aurelius kauft zwei Dental-Firmen mit Noerr

Healthcare. Kanzlei Noerr hat das Geldhaus Aurelius bei der gleichzeitigen Übernahme der international tätigen Dentalhandelsunternehmen dental bauer und Pluradent beraten.

Die Noerr-Teams standen dabei unter der Leitung der Partner Marlies Raschke und Dominik Rompza. Dabei wird Pluradent aus einem Eigenverwaltungsverfahren erworben. Der Abschluss der Transaktionen steht laut den Angaben noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Familienunternehmen neu aufgestellt

Die beiden Transaktionen werden laut den Angaben in enger Partnerschaft mit der Familie Linneweh durchgeführt, die dental bauer in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich aufgebaut habe. Die Familie Linneweh reinvestiere in den neu entstehenden Marktteilnehmer und bleibe als Managementteam an Bord. Ziel sei es, gemeinsam mit Aurelius die Integration der beiden Unternehmen sowie deren Weiterentwicklung zu einer führenden europäischen Dentalvertriebsplattform mit mehr als 300 Mio. Euro Umsatz voranzutreiben.

Aurelius will das bestehende Geschäftsmodell beider Unternehmen als Dentalvertrieb mit einem Vollsortiment an Produkten und allen dazugehörigen Dienstleistungsparametern (Materialien, Geräte und technischer Service) fortführen und die neu entstandene Gruppe als Plattform im Dentalvertriebsmarkt durch Buy-and-Build-Aktivitäten weiter ausbauen.