Ayad wird Global Managing Partner Sectors bei Hogan Lovells

Düsseldorf. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat den deutschen Partner Patrick Ayad zum Global Managing Partner Sectors ernannt.

Patrick Ayad ist Partner am Münchner Standort in der Global Regulatory IP Praxisgruppe von Hogan Lovells und leitet derzeit sowohl den Praxisbereich „SOAR“ (Strategic Operations, Agreements and Regulation) als auch die Sektorgruppe Mobility & Transportation der Kanzlei. Er ist auf die rechtliche Beratung und Vertretung von Unternehmen in den Bereichen internationale Vertragsgestaltung, Handels- und Vertriebsrecht sowie regulatorische Beratung spezialisiert. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liege in der Automobilindustrie.

In seiner neuen Funktion soll Patrick Ayad laut den Angaben das weltweite Sektorenprogramm einschließlich Mandatsentwicklung weiter ausbauen. Er wird dazu dem erweiterten International Management Committee der Kanzlei angehören.

Zusammenarbeit mit New Yorker Partnerin

In seiner neuen Rolle wird er mit Phoebe A. Wilkinson zusammenarbeiten. Die New Yorker Partnerin wurde in die neu geschaffene Position der Global Managing Partnerin Growth berufen. Wilkinson wird zudem Mitglied des International Management Committee der Kanzlei.

Die deutsche Partnerin Ina Brock, die in den vergangenen sechs Jahren das Client & Sektorenprogram der Kanzlei aufbaute, hatte zuvor mitgeteilt, nach zwei Terms das International Management Committee der Kanzlei verlassen und ihre Position als Global Managing Partner Clients & Industries einem Nachfolger zur Verfügung stellen zu wollen. Brock kehrt demnach in das operative Geschäft zurück und werde sich auf Prozessführung, Produkthaftung und Life Sciences konzentrieren.