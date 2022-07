D.A.S. startet neue Rechtsschutz-Produkte

Wien. Rechtsschutzversicherer D.A.S. bringt nach der neuen Online-Rechtsberatung „Recht2Go“ noch vier weitere Produkte auf den Markt. Diese betreffen sowohl den Privat- als auch den Firmen-Rechtsschutz.

„Uns laufend verändernden Entwicklungen anzupassen und mit der Zeit zu gehen hat für uns höchste Priorität. Mit unseren aktuellen Tarifneuheiten haben wir nicht nur die Anforderungen an den Rechtsschutz in eine besondere Dimension gehoben, sondern auch mit bedarfsgerechten Serviceleistungen Kundenorientierung neu gedacht“, so Johannes Loinger, Vorsitzender des D.A.S. Vorstands. „Ziel ist es, mit unserem erweiterten Produktangebot die Bedeutung von Rechtsschutz auszuweiten und neue Zielgruppen anzusprechen, deren Bedarf an rechtlichem Support tendenziell zunimmt“, so Loinger.

Die neuen Rechtsschutz-Produkte